Однако проблема состоит в том, отметил эксперт, что в других среднеазиатских республиках люди на своем опыте убедились, что любые перемены происходят скорее к худшему, чем к лучшему, поэтому пока трудно судить, насколько будут успешны реформы президента Шавката Мирзиеева.
Если они будут успешны, то тогда, по его мнению, они могут стать позитивным примером для всей Центральной Азии, другие страны региона, скорее всего, попытаются пойти по «узбекскому» пути.
«Если, напротив, проект модернизации Узбекистана провалится, то велика вероятность того, что рухнет и вся региональная политическая система», — прогнозирует Серенко.
При этом специалист обратил внимание, что за процессами в Узбекистане и регионе в целом также следят сторонники радикального ислама, поскольку перед ними в случае провала этой модернизации открывается шанс на политический прорыв.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.