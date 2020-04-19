У Узбекистана по сравнению с другими среднеазиатскими странами с точки зрения общественных надежд и ожиданий больше всего шансов на то, чтобы провести модернизацию экономической и политической системы. Об этом рассказал руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Политолог Серенко о том, как террористические организации действуют в условиях пандемии © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Если они будут успешны, то тогда, по его мнению, они могут стать позитивным примером для всей Центральной Азии, другие страны региона, скорее всего, попытаются пойти по «узбекскому» пути.

«Если, напротив, проект модернизации Узбекистана провалится, то велика вероятность того, что рухнет и вся региональная политическая система», — прогнозирует Серенко.

При этом специалист обратил внимание, что за процессами в Узбекистане и регионе в целом также следят сторонники радикального ислама, поскольку перед ними в случае провала этой модернизации открывается шанс на политический прорыв.

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