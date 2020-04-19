История с разоблачением генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который якобы работал на российские спецслужбы, закончится пшиком, как и остальные «шпионские скандалы» на Украине. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: «Слуги народа» продолжают дробиться на «правоверных коломойцев» и «верных зеленинцев» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Но если учесть опубликованные материалы дела, обратил внимание политолог, то все выглядит, мягко говоря, странно, поскольку обычно генералы СБУ не позволяют себе говорить те вещи, которые обычно не говорят даже полковники и майоры.

Золотарев не исключает, что этот скандал связан с внутривидовыми разборками в стенах СБУ, когда новой команде нужно избавиться от людей предыдущего руководителя Василия Грицака.

Кроме того, Шайтанов проводил операцию по задержанию бизнесмена и политика Геннадия Корбана, который никогда ничего не забывает, и у которого хватило бы финансовых возможностей и психологических особенностей организовать частный заказ, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.