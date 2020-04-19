После того, на в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, на идее глобальной Евразии от Лиссабона до Владивостока надо ставить крест. Об этом рассказал шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов в интервью изданию Украина.ру

Семен Уралов: Нас ждут перегретые рынки труда и социальные взрывы © Facebook, Семен Уралов

Нужно понимать, подчеркнул политолог, что пока Евросоюз по принципиальным вопросам находится под сильным влиянием со стороны США, и отказывается снять санкции с России, такая интеграция невозможна.

По его мнению, коренной интерес Западной Европы состоит в том, чтобы покупать российские энергоносители как можно дешевле, и поставлять в Россию свою продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Поэтому ради сохранения этой модели они готовы прибегать к миролюбивой риторике и выступать с подобными идеями, которая не будет подтверждаться делами в виде снятия санкций, подытожил Уралов.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.