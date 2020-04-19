«Евросоюз выбрал свою позицию, и мы выбрали свою позицию, они в общих чертах схожи: есть внешние границы союзов, которые мы защищаем, чем плотнее будут внешние границы, тем больше свобод можно обеспечить на границах внутренних», — пояснил эксперт.
Нужно понимать, подчеркнул политолог, что пока Евросоюз по принципиальным вопросам находится под сильным влиянием со стороны США, и отказывается снять санкции с России, такая интеграция невозможна.
По его мнению, коренной интерес Западной Европы состоит в том, чтобы покупать российские энергоносители как можно дешевле, и поставлять в Россию свою продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Поэтому ради сохранения этой модели они готовы прибегать к миролюбивой риторике и выступать с подобными идеями, которая не будет подтверждаться делами в виде снятия санкций, подытожил Уралов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.