По его мнению, такие настроения продиктованы социальными процессами и дезинтеграцией 90х годов, когда нынешнее молодое поколение было еще детьми, о которых заботились их родители, и они не ощутили всех последствий того времени.
«Плюс ко всему европейский маркетинг объективно лучше. Отстают в этом вопросе и Евразийский союз, и Союзное государство (хотя достаточно долгий путь пройден)», — указал Лущ.
Эксперт пояснил, что ни Россия, ни Белоруссия не объясняют гражданам на конкретных примерах, что именно дает каждому из них Союзное государство, а Запад преследует четкую маркетинговую стратегию совокупности малых дел и колоссального пиара.
«Мол, вот это мы сделали, когда вы приедете сюда, и у вас появятся такие-то возможности. В нашем случае есть ощущение дисбаланса и нехватки такой же стратегии», — сетует общественный деятель.
Тем не менее собеседник издания прогнозирует, что когда эти молодые люди будут старше, и у них появятся определенные социальные обязательства, то они поймут, что в Союзном государстве у них гораздо больше перспектив.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.