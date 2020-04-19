Социологические данные свидетельствуют о том, что Евросоюзу симпатизируют, как правило, молодые белорусские граждане (где-то более 30%). Более возрастное поколение имеет другую геополитическую ориентацию. Об этом рассказал сопредседатель российско-белорусской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Лущ: Если Москва и Минск не отбросят амбиции, то проиграют глобальную гонку © пресс-служба ГИ "Союз"

«Плюс ко всему европейский маркетинг объективно лучше. Отстают в этом вопросе и Евразийский союз, и Союзное государство (хотя достаточно долгий путь пройден)», — указал Лущ.

Эксперт пояснил, что ни Россия, ни Белоруссия не объясняют гражданам на конкретных примерах, что именно дает каждому из них Союзное государство, а Запад преследует четкую маркетинговую стратегию совокупности малых дел и колоссального пиара.

«Мол, вот это мы сделали, когда вы приедете сюда, и у вас появятся такие-то возможности. В нашем случае есть ощущение дисбаланса и нехватки такой же стратегии», — сетует общественный деятель.

Тем не менее собеседник издания прогнозирует, что когда эти молодые люди будут старше, и у них появятся определенные социальные обязательства, то они поймут, что в Союзном государстве у них гораздо больше перспектив.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.