В Казахстане жесткие карантинные меры больше всех поддерживают коренные жители крупных городов из-за того, что к ним перестали ездить на заработки жители пригородов и деревень. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Война против Дариги Назарбаевой только начинается © Platon.asia

При этом политолог считает социологическое исследование, по результатам которого были получены эти сведения, некорректным, поскольку в нем не были представлены даже все категории городских жителей, не говоря уже о других слоях казахстанского общества.

Мамырайымов обратил внимание, что из-за карантина материальное положение граждан значительно ухудшилось, поскольку они теряют возможность заработать, а пособие в 42,5 тысячи тенге (около 100 долларов) получили только чуть более 2 млн граждан, хотя изначально его планировали дать для 4х миллионов.

«И потом, даже если в семье только один ребенок, а единственный кормилец лишился постоянного дохода, то этой суммы все равно мало», — сетует специалист.

По его прогнозу, чем дольше в республике будет действовать режим тотального карантина, тем больше будет накапливаться недовольство.

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