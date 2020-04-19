«Подавляющее большинство коренных горожан очень рады этим карантинным мерам, потому что к ним перестали ездить жители пригородов и сел, к которым они относятся как к "понаехавшим"», — пояснил эксперт.
При этом политолог считает социологическое исследование, по результатам которого были получены эти сведения, некорректным, поскольку в нем не были представлены даже все категории городских жителей, не говоря уже о других слоях казахстанского общества.
Мамырайымов обратил внимание, что из-за карантина материальное положение граждан значительно ухудшилось, поскольку они теряют возможность заработать, а пособие в 42,5 тысячи тенге (около 100 долларов) получили только чуть более 2 млн граждан, хотя изначально его планировали дать для 4х миллионов.
«И потом, даже если в семье только один ребенок, а единственный кормилец лишился постоянного дохода, то этой суммы все равно мало», — сетует специалист.
По его прогнозу, чем дольше в республике будет действовать режим тотального карантина, тем больше будет накапливаться недовольство.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.