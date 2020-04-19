Эксперт в частности отметил, что власти провели на эту тему социологическое исследование, которое, на его взгляд, не отражает реальную картину реальных настроений в обществе, так как в основном в нем приняли участие только коренные жители крупных городов.
«Так вот подавляющее большинство коренных горожан очень рады этим карантинным мерам, потому что к ним перестали ездить жители пригородов и сел, к которым они относятся как к «понаехавшим». Но коренные горожане — это не все население страны», — указал Мамырайымов.
По его мнению, чем дольше в республике будет действовать режим тотального карантина, тем больше будет накапливаться общественное недовольство, потому что экономическое положение граждан резко ухудшается, а пособие в 42,5 тысячи тенге (около 100 долларов) дошло не до всех.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.