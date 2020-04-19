Если поначалу руководство Казахстана в связи с пандемией несколько растерялось, то теперь оно стало активно использовать своих политтехнологов, которые освещают эту проблему в выгодном для власти свете. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Война против Дариги Назарбаевой только начинается © Platon.asia

«Так вот подавляющее большинство коренных горожан очень рады этим карантинным мерам, потому что к ним перестали ездить жители пригородов и сел, к которым они относятся как к «понаехавшим». Но коренные горожане — это не все население страны», — указал Мамырайымов.

По его мнению, чем дольше в республике будет действовать режим тотального карантина, тем больше будет накапливаться общественное недовольство, потому что экономическое положение граждан резко ухудшается, а пособие в 42,5 тысячи тенге (около 100 долларов) дошло не до всех.

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