Международный Валютный Фонд представляет интересы тех сил, которые пытаются превратить превратить территорию под названием «Украина» в набор природных, экономических и человеческих ресурсов. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру

Экономист Дудчак: Дефолт поможет Украине, если она поменяет свою политику © РИА Новости, Нина Зотина

И кроме всего прочего, подчеркнул Дудчак, для США выгодно, чтобы на непосредственных границах России была потенциальная горячая точка, температуру которой можно было бы регулировать по необходимости.

В этом смысле Украина — важнейшая территория, которая к сожалению или к счастью для нее на многие годы вперед будет привлекать к себе внимание и Запада, и Востока, указал политолог.

Во всяком случае, если бы не госпереворот 2014 года, и сотрудничество Украины со своими партнерами шло бы в интересах населения, а не в интересах заокеанских сил, ей бы повезло больше, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.