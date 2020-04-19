«МВФ — это представитель интересов «коллективного Запада», более конкретно — США (в первую очередь демократов, хотя и республиканцам это тоже интересно). Вокруг Украины уже не первое десятилетие происходит противоборство различных геополитических сил», — уточнил эксперт.
И кроме всего прочего, подчеркнул Дудчак, для США выгодно, чтобы на непосредственных границах России была потенциальная горячая точка, температуру которой можно было бы регулировать по необходимости.
В этом смысле Украина — важнейшая территория, которая к сожалению или к счастью для нее на многие годы вперед будет привлекать к себе внимание и Запада, и Востока, указал политолог.
Во всяком случае, если бы не госпереворот 2014 года, и сотрудничество Украины со своими партнерами шло бы в интересах населения, а не в интересах заокеанских сил, ей бы повезло больше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.