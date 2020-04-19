Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев никогда не станет самостоятельным политиком, поскольку он полностью является продуктом Нурсултана Назарбаева, и потому что на него есть серьезный компромат. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Война против Дариги Назарбаевой только начинается © Platon.asia Константина Сыроежкина (научного консультанта докторской диссертации Токаева и по сути его неофициального советника), осужденного по обвинению в государственной измене.

Есть версия, подчеркнул политолог, что арестовавшие Сыроежкина люди хотят таким образом воздействовать на Токаева и дают ему понять, что в любой момент могут опубликовать на него какой-то компромат за годы работы с Сыроежкиным и тоже обвинить в измене.

«Учитывая этот и другие факторы, Токаев молчит», — пояснил Мамыраймов.

К тому же, по его мнению, у Токаева нет соответствующего характера для проведения самостоятельной политики, и у главы государства не хватит духа совершить большой поступок.

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