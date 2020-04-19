В этой связи эксперт напомнил о судьбе известного китаеведа Константина Сыроежкина (научного консультанта докторской диссертации Токаева и по сути его неофициального советника), осужденного по обвинению в государственной измене.
Есть версия, подчеркнул политолог, что арестовавшие Сыроежкина люди хотят таким образом воздействовать на Токаева и дают ему понять, что в любой момент могут опубликовать на него какой-то компромат за годы работы с Сыроежкиным и тоже обвинить в измене.
«Учитывая этот и другие факторы, Токаев молчит», — пояснил Мамыраймов.
К тому же, по его мнению, у Токаева нет соответствующего характера для проведения самостоятельной политики, и у главы государства не хватит духа совершить большой поступок.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.