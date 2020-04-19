Эпидемия коронавирусной инфекции на Украине когда-нибудь закончится, однако нет уверенности в том, что страна продолжит существовать. Об заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в недавнем эфире телеканала «112 Украина»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Самое обидное состоит в том, подчеркнула экс-депутат, что на Украине сейчас не думает про перспективы, и не задумывается над тем, какой будет страна после окончания пандемии, и не готовит государство к поствирусному периоду.

«И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина? Этот вопрос я ставлю у вас почти в каждом эфире, потому что у меня, к сожалению, нет на него оптимистичного ответа», — сетует Герман.

По состоянию на 19 апреля на Украине зафиксировано 5106 случаев заражения COVID-19, 133 случая смерти и 275 случае выздоровления. Население страны составляет чуть более 41 млн человек.