Все крупные предприятия Днепра воспользовались ситуацией с эпидемией и встали на длительные ремонты, ну или по крайней мере заявили о таких намерениях. Об этом рассказал главный редактор местной газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру

Теплов: Промышленные гиганты Днепра встали на «карантинный ремонт» и рискуют из него не выйти © Facebook, виталий теплов | Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

«И возникают большие сомнения, будет ли смысл у них открываться вообще», — задается вопросом Теплов.

Журналист посетовал на то, что какой бы то ни было государственной программы для поддержки таких крупных экспортно ориентированных предприятий на Украине фактически нет.

Власть ограничивается лишь набором громких лозунгов о поддержке национального производителя, но дальше слов дело не идет, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.