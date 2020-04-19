В качестве примера эксперт привел ситуацию на Заводе имени Петровского, когда непосредственно перед карантином даже объявляли о наборе рабочих после долгого простоя, а когда все экспортные контракты повисли, предприятие вновь остановилось, толком не успев начать работать.
«И возникают большие сомнения, будет ли смысл у них открываться вообще», — задается вопросом Теплов.
Журналист посетовал на то, что какой бы то ни было государственной программы для поддержки таких крупных экспортно ориентированных предприятий на Украине фактически нет.
Власть ограничивается лишь набором громких лозунгов о поддержке национального производителя, но дальше слов дело не идет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.