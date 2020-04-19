Более того, подчеркнул эксперт, со стороны исламистов предпринимаются попытки активного обращения в радикальный ислам людей славянской национальности, для которых исповедование ислама не является традицией.
По его словам, в отдельной группе риска находятся «новообращенные мусульмане», когда люди, которые не имеют в своей семье исламских традиций, принимают ислам в его радикальной форме и часто хотят выглядеть бо́льшими мусульманами, чем сами мусульмане.
«Вот такие молодые люди формируют группу риска, за ними в первую очередь и охотятся вербовщики ИГИЛ и других террористических группировок», — указал Серенко.
Специалист добавил, что даже бывали случаи, когда сотрудники СБУ задерживали сторонников Исламского государства (ИГИЛ, запрещена в РФ), которые пытались передвигаться через Украину или осесть в ней.
Это показывает, что для Киева проблема радикального, джихадистского ислама также является серьезной, а также это открывает возможности для взаимодействия российской и украинской сторон, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.