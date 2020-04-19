Сторонники исламистских организаций пытаются сегодня работать не только в России, но и на Украине, проводя пропаганду среди немногочисленных работающих мусульман или крымских татар. Об этом рассказал руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Политолог Серенко о том, как террористические организации действуют в условиях пандемии © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По его словам, в отдельной группе риска находятся «новообращенные мусульмане», когда люди, которые не имеют в своей семье исламских традиций, принимают ислам в его радикальной форме и часто хотят выглядеть бо́льшими мусульманами, чем сами мусульмане.

«Вот такие молодые люди формируют группу риска, за ними в первую очередь и охотятся вербовщики ИГИЛ и других террористических группировок», — указал Серенко.

Специалист добавил, что даже бывали случаи, когда сотрудники СБУ задерживали сторонников Исламского государства (ИГИЛ, запрещена в РФ), которые пытались передвигаться через Украину или осесть в ней.

Это показывает, что для Киева проблема радикального, джихадистского ислама также является серьезной, а также это открывает возможности для взаимодействия российской и украинской сторон, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.