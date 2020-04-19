Украина в отличие от Белоруссии стала откровенно антироссийским государством потому, что она не вступила в Союзное государство с Россией, а ее элиты изначально были русофобскими и прозападными. Об этом рассказал сопредседатель российско-белорусской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Лущ: Если Москва и Минск не отбросят амбиции, то проиграют глобальную гонку © пресс-служба ГИ "Союз"

Общественный деятель отметил, что сегодня Россия и Белоруссия столкнулись с определенными испытаниями и для Союзного государства, и для Евразийского экономического Союза, но какими бы недостатками эти объединения ни обладали, Украина не захотела стать даже их частью.

Украина стала антироссийским государством потому, что окончательно завершился геополитический разворот, который долгое время шел внутри страны, а также активно поддерживался извне, резюмировал Лущ.

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