«У Украины не было такой истории, как Союзное государство. Да, его можно критиковать, критика эта объективна, но нельзя списывать со счетов те достижения, которые уже есть», — пояснил эксперт.
Общественный деятель отметил, что сегодня Россия и Белоруссия столкнулись с определенными испытаниями и для Союзного государства, и для Евразийского экономического Союза, но какими бы недостатками эти объединения ни обладали, Украина не захотела стать даже их частью.
Украина стала антироссийским государством потому, что окончательно завершился геополитический разворот, который долгое время шел внутри страны, а также активно поддерживался извне, резюмировал Лущ.
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