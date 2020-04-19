Международный Валютный Фонд и другие кредиторы точно не заинтересованы в том, чтобы Украина объявила дефолт, иначе она не вернет им деньги. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью изданию Украина.ру

Вадим Карасев: Украина пока не может прекратить отношения с МВФ, но может договориться © скриншот с видео NEWSONE Сергей Марченко заявлял, что без сотрудничества с Международным Валютным Фондом украинской экономике будет очень сложно, но никакого дефолта тем не менее не будет.

«Для них самый идеальный вариант — когда идут регулярные выплаты по процентам за предыдущий долг и набираются другие долги. Это просто мечта кредитора», — указал эксперт.

Чтобы не потерять деньги и не допустить дефолт, пояснил политолог, международные кредиторы иногда идут на реструктуризацию, но вопрос заключается в том, будет ли такая реструктуризация долга выгодна для Украины.

Карасев уточнил, что в 2015 году бывшая на тот момент министром финансов Наталья Яресько провела реструктуризацию не очень выгодную для Украины, а частные кредиторы, такие как компания Franklin Templeton, один из больших держателей украинского долга, на это согласились.

Марченко прав в том смысле, что украинцев не нужно пугать дефолтом без сотрудничества с МВФ, поскольку фонд МВФ заинтересован в том, чтобы регулярно производились выплаты по предыдущим долгам, и не допустит дефолт по суверенному долгу Украины, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.