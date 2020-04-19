Говорить о дефолте как об очищении для украинской экономики можно лишь в том случае, если бы Киев связал объявление этого дефолта с радикальной перестройкой внешней и внутренней политики. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру

Экономист Дудчак: Дефолт поможет Украине, если она поменяет свою политику © РИА Новости, Нина Зотина Сергей Марченко заявлял, что без сотрудничества с Международным Валютным Фондом украинской экономике будет очень сложно, но никакого дефолта тем не менее не будет.

Если же сейчас просто взять и объявить дефолт, подчеркнул эксперт, все национальные активы будут продаваться за бесценок, и под видом иностранных инвестиций и кредитов к олигархам вернутся деньги, которые были выведены из страны вследствие грабежа экономики.

Для того чтобы действительно произошло очищение, нужно дать стране возможность перенастроиться на другие рынки и другие источники инвестиций, указал Дудчак.

Это можно было бы сделать, если бы Украина объявила, что будет двигаться не сторону сотрудничества с Европейским Союзом (которое, по его мнению, оказалось фикцией), а хочет стать частью Евразийского интеграционного объединения, заключил экономист.

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