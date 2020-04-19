Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что без сотрудничества с Международным Валютным Фондом украинской экономике будет очень сложно, но никакого дефолта тем не менее не будет.
Если же сейчас просто взять и объявить дефолт, подчеркнул эксперт, все национальные активы будут продаваться за бесценок, и под видом иностранных инвестиций и кредитов к олигархам вернутся деньги, которые были выведены из страны вследствие грабежа экономики.
Для того чтобы действительно произошло очищение, нужно дать стране возможность перенастроиться на другие рынки и другие источники инвестиций, указал Дудчак.
Это можно было бы сделать, если бы Украина объявила, что будет двигаться не сторону сотрудничества с Европейским Союзом (которое, по его мнению, оказалось фикцией), а хочет стать частью Евразийского интеграционного объединения, заключил экономист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.