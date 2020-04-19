«В таких делах в Британии обращают серьезное внимание на юридические проволочки и юридический фактаж. Там очень щепетильно к таким вещам подходят, и команда юристов Назарбаевой надавила на точки, которые позволили ей это дело развалить», — пояснил эксперт.
Также, по его словам, ключевую роль в этом деле сыграло заграничное бюро оппозиции Казахстана под руководством Серика Медетбекова, которое собирает информацию об активах казахстанской элиты за рубежом и передает эту информацию западным государствам, чтобы эти средства вернулись назад.
Политолог считает, что в связи с этой победой Назарбаевой каких-то выводов о внутриполитической борьбе в Казахстане делать нельзя, поскольку после этой информационной атаки на нее последуют и другие вроде истории с ее активами в панамском офшоре.
Все это будет всплывать в тот момент, когда Нурсултан Назарбаев решится передать дочери ключевые инструменты власти в республике, чтобы последнее слово оставалось за ней, подытожил Мамырайымов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.