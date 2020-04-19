Дочери первого президента Казахстана Дариге Назарбаевой удалось выиграть суд по делу об имуществе в Великобритании, якобы купленного на нечестно заработанные средства, за счет сильного лобби в британской элите и сильных юристов. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Война против Дариги Назарбаевой только начинается © Platon.asia

Также, по его словам, ключевую роль в этом деле сыграло заграничное бюро оппозиции Казахстана под руководством Серика Медетбекова, которое собирает информацию об активах казахстанской элиты за рубежом и передает эту информацию западным государствам, чтобы эти средства вернулись назад.

Политолог считает, что в связи с этой победой Назарбаевой каких-то выводов о внутриполитической борьбе в Казахстане делать нельзя, поскольку после этой информационной атаки на нее последуют и другие вроде истории с ее активами в панамском офшоре.

Все это будет всплывать в тот момент, когда Нурсултан Назарбаев решится передать дочери ключевые инструменты власти в республике, чтобы последнее слово оставалось за ней, подытожил Мамырайымов.

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