В Днепре правоохранители возбудили уголовное производство из-за массового скопления людей в Свято-Троицком кафедральном соборе. Об этом 18 апреля сообщили на странице местной полиции в Facebook

Зеленский нетрадиционно поздравил украинцев с Пасхой и научил, как помочь Богу © REUTERS, AP

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции», — говорится в материале силовиков.

По итогам проверки факта скопления верующих было открыто уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 325 УК Украины о нарушении санитарных норм и предотвращении инфекционных болезней.

Власти предупредили, что, если в пасхальное воскресенье на улицах Украины будет замечено аномально большое количество людей, полиция привлечет силы специального назначения.

Больше всего украинцев пытается попасть в церкви, несмотря на карантин, в западной части страны, поэтому волну нарушений на Пасху ожидают именно там. На данный момент соблюдение карантина контролируют около 30 тысяч полицейских.