«Я не думаю, что его родственники без внешней поддержки Москвы, Китая или Запада смогут удержать власть хотя бы один год. В течение нескольких месяцев их сместят другие элитарии. У клана Назарбаева нет интеллектуальных и политических ресурсов, чтобы удерживать власть», — указал эксперт.
Пока что, по его словам, политическая система Казахстана может развиваться по двум сценариям: либо президентская вертикаль власть сохранится, либо будет сформирована (и этот вариант исходит из администрации второго президента) полупарламентская система.
Если правящий класс сделает ставку на второй вариант, то Дарига Назарбаева может быть спикером парламента или премьером, президентом может остаться лояльный к ней Касым-Жомарт Токаев, а остальные посты могут занять другие родственники Назарбаева, заключил Мамырайымов.
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