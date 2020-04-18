После ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в мир иной в республике за очень короткий срок пройдут большие изменения. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Война против Дариги Назарбаевой только начинается © Platon.asia

Пока что, по его словам, политическая система Казахстана может развиваться по двум сценариям: либо президентская вертикаль власть сохранится, либо будет сформирована (и этот вариант исходит из администрации второго президента) полупарламентская система.

Если правящий класс сделает ставку на второй вариант, то Дарига Назарбаева может быть спикером парламента или премьером, президентом может остаться лояльный к ней Касым-Жомарт Токаев, а остальные посты могут занять другие родственники Назарбаева, заключил Мамырайымов.

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