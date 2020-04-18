Последним городом, в котором это случилось, стал Тегеран, столица исламской республики. Об этом пишет РИА Новости 18 апреля

В городе открыты магазины и возобновлена предпринимательская деятельность, которая не несет существенных рисков распространения коронавирусной инфекции.

В большинстве регионов страны этот план начал работать неделей ранее, в Тегеране он был введен позднее, так как город лидировал по числу зараженных.

История предупреждает: немытое человечество обречено на поражение в борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Те же предприниматели, которые до карантина торговали товарами повышенного спроса, перешли на работу со службами доставки и не потеряли клиентов.