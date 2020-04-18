В городе открыты магазины и возобновлена предпринимательская деятельность, которая не несет существенных рисков распространения коронавирусной инфекции.

В большинстве регионов страны этот план начал работать неделей ранее, в Тегеране он был введен позднее, так как город лидировал по числу зараженных.

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© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк
В первую очередь были открыты для посещения магазины оптики, бытовой техники, музыкальных инструментов и книжные. В них не наблюдается наплыва посетителей.

Те же предприниматели, которые до карантина торговали товарами повышенного спроса, перешли на работу со службами доставки и не потеряли клиентов.