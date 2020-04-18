По словам Бочковского, катастрофа в системе ГосЧС началась задолго до сегодняшних событий с лесными пожарами в Чернобыле и Житомирской области, которые буквально обступили столицу, превратив воздух в самый грязный во всем мире.
«Есть сразу несколько источников возгорания — зона отчуждения, Житомирская, Киевская области. Плюс северо-западный ветер, который понес весь этот смог на столицу. Но если копнуть глубже, это не проблема, а скорее, следствие. За последние годы была полностью разрушена государственная система профилактики пожаров и их ликвидации. Сейчас мы пожинаем плоды ноу-хау от Кабмина Яценюка — моратория на проверки и ликвидации пожарной службы. Такой роскоши себе не может позволить ни одно государство. А мы смогли. Мало того что ликвидировали стратегические службы, так еще и отменили десятки нормативных документов, которые создавались годами», — сказал Бочковский.
Он добавил, что теперь все это нужно создавать фактически с нуля.
«По Госслужбе за последние годы прошлись таким катком реформы, что от нее мало что осталось. Растеряли главный актив — людей. Генеральские погоны получили мальчики, подбиравшие окурки за Шкиряком (Зорян Шкиряк был в 2015 году назначен руководителем ГСЧС. — Ред.), и те, кто видел пожары только на картинках. Многих уникальных специалистов попросту "ушли"», — возмутился он.
Сейчас в воздухе Киева превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, мэр столицы Виталий Кличко посоветовал горожанам сидеть дома.