Государственную систему профилактики пожаров и их ликвидации на Украине развалили при премьере Арсении Яценюке и экс-руководителе Госслужбы по чрезвычайными ситуациям Зоряне Шкиряке, поэтому вокруг Киева не могут потушить пожары. Об этом 18 апреля рассказал бывший руководитель ГосЧС Сергей Бочковский, передает «Страна»

Россия готова помочь Украине потушить пожары в Чернобыльской зоне — Захарова © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Есть сразу несколько источников возгорания — зона отчуждения, Житомирская, Киевская области. Плюс северо-западный ветер, который понес весь этот смог на столицу. Но если копнуть глубже, это не проблема, а скорее, следствие. За последние годы была полностью разрушена государственная система профилактики пожаров и их ликвидации. Сейчас мы пожинаем плоды ноу-хау от Кабмина Яценюка — моратория на проверки и ликвидации пожарной службы. Такой роскоши себе не может позволить ни одно государство. А мы смогли. Мало того что ликвидировали стратегические службы, так еще и отменили десятки нормативных документов, которые создавались годами», — сказал Бочковский.

Он добавил, что теперь все это нужно создавать фактически с нуля.

«По Госслужбе за последние годы прошлись таким катком реформы, что от нее мало что осталось. Растеряли главный актив — людей. Генеральские погоны получили мальчики, подбиравшие окурки за Шкиряком (Зорян Шкиряк был в 2015 году назначен руководителем ГСЧС. — Ред.), и те, кто видел пожары только на картинках. Многих уникальных специалистов попросту "ушли"», — возмутился он.

Сейчас в воздухе Киева превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, мэр столицы Виталий Кличко посоветовал горожанам сидеть дома.