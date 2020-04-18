Официальный представитель Берлинского зоопарка Катарина Шперлинг выразила возмущение в связи с предложением для экономии убивать часть животных и кормить ими оставшихся, которое ранее высказал директор зоосада в Ноймюнстере.

«Мы в полной мере осознаем ответственность перед нашими животными — их благополучие всегда является нашим главным приоритетом. У нас в Берлине, совершенно очевидно, никакой бойни не будет», — сказала Шперлинг РИА Новости.

В германском зоопарке скормят одних животных другим из-за коронавируса
В германском зоопарке скормят одних животных другим из-за коронавируса
© РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк
По ее словам, Берлинский зоопарк, как и все аналогичные заведения в ФРГ, испытывает нехватку средств из-за карантина и сокращения расходов.

Ежедневно содержание животных в немецкой столице обходится в 140 тыс. евро, большая часть которых ранее получалась за счет продажи билетов и пожертвований.

Для того чтобы пережить тяжелый период, на содержание животных потратят средства, которые собирались инвестировать в модернизацию зоопарка.

С 23 марта на время карантина зоопарки по всей стране закрыты для посещений. Ассоциация зоопарков Германии попросила федеральное правительство выделить 100 млн евро на поддержку отрасли.