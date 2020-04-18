Официальный представитель Берлинского зоопарка Катарина Шперлинг выразила возмущение в связи с предложением для экономии убивать часть животных и кормить ими оставшихся, которое ранее высказал директор зоосада в Ноймюнстере.
«Мы в полной мере осознаем ответственность перед нашими животными — их благополучие всегда является нашим главным приоритетом. У нас в Берлине, совершенно очевидно, никакой бойни не будет», — сказала Шперлинг РИА Новости.
По ее словам, Берлинский зоопарк, как и все аналогичные заведения в ФРГ, испытывает нехватку средств из-за карантина и сокращения расходов.
Ежедневно содержание животных в немецкой столице обходится в 140 тыс. евро, большая часть которых ранее получалась за счет продажи билетов и пожертвований.
Для того чтобы пережить тяжелый период, на содержание животных потратят средства, которые собирались инвестировать в модернизацию зоопарка.
С 23 марта на время карантина зоопарки по всей стране закрыты для посещений. Ассоциация зоопарков Германии попросила федеральное правительство выделить 100 млн евро на поддержку отрасли.