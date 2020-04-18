«Я хочу поблагодарить команды NASA и "Роскосмоса" за безопасное возвращение домой», — приводит агентство слова главы NASA.
Последний также заявил, что гордится работой, которую американский экипаж проделал на Международной космической станции (МКС) вместе с россиянином Олегом Скрипочкой.
17 апреля корабль «Союз МС-15» с Меир, Скрипочкой и Морганом приземлился на территории Казахстана после продолжительной экспедиции на МКС.
Экипаж встречали с особыми мерами предосторожности, чтобы не заразить коронавирусом.