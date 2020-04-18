Глава NASA Джим Брайденстайн высказал слова благодарности российским космонавтам и Роскосмосу за возвращение астронавтов Эндрю Моргана и Джессики Меир на Землю, сообщает Интерфакс 18 апреля

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