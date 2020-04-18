Россия безвозмездно передала Узбекистану тестовые системы для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк направлены российской стороной для оказания содействия Узбекистану в борьбе с распространением инфекции.

Захарова уточнила, что взаимодействие ведется не только с Узбекистаном, но и с Белоруссией, а также рядом других сопредельных государств.

Так, госкорпорация «Росатом» передала больницам Островецкого района Гродненской области Белоруссии, где идет строительство атомной электростанции, тест-системы для выявления коронавируса и другие материалы для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

В Узбекистане число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло за последние сутки на 45 человек, достигнув 1 тысячи 450 человек.