По ее словам, наборы тест-систем производства ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора направлены российской стороной для оказания содействия Узбекистану в борьбе с распространением инфекции.
Захарова уточнила, что взаимодействие ведется не только с Узбекистаном, но и с Белоруссией, а также рядом других сопредельных государств.
Так, госкорпорация «Росатом» передала больницам Островецкого района Гродненской области Белоруссии, где идет строительство атомной электростанции, тест-системы для выявления коронавируса и другие материалы для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.
В Узбекистане число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло за последние сутки на 45 человек, достигнув 1 тысячи 450 человек.