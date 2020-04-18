Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля раскритиковал российские тесты на коронавирус в эфире телеканала СТВ

Карантин без карантина. Как белорусы самоизолируются без давления властей © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Тесты — ни к черту <…> Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — сказал лидер республики.

Лукашенко посоветовал гражданам «не париться по поводу этой болезни».

Он также отметил, что Белоруссия справляется с новым вирусом успешно. По его словам, в Минске «уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей».

Ранее стало известно, что вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения запретить массовые мероприятия в белорусских школах с 20 апреля возобновится учебный процесс, а 25 апреля будет проведен республиканский субботник.