Агентство Fitch понизило рейтинги важнейших мексиканских компаний энергетического сектора, включая нефтегазовую корпорацию Pemex и Федеральную комиссию по электроэнергии, сообщило РИА Новости вечером 17 апреля

Мексика ранее отказалась сокращать добычу нефти в требуемом ОПЕК+ объеме, поставив под угрозу сделку, которая должна была стабилизировать нефтяной рынок.

«Fitch Ratings понизило международные долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте для Petroleos Mexicanos (Pemex), Федеральной комиссии по электричеству (CFE), Infraestructura Energetica Nova (IEnova) и Cometa Energia после понижения на этой неделе суверенного рейтинга Мексики до "BBB-" с "BBB"», — говорится в сообщении Fitch.

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На это повлиял спад в мировой нефтегазовой отрасли, предположения Fitch о низких ценах на нефть и «ослабление кредитной связи между Мексикой и Pemex».