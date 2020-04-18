Мексика ранее отказалась сокращать добычу нефти в требуемом ОПЕК+ объеме, поставив под угрозу сделку, которая должна была стабилизировать нефтяной рынок.
«Fitch Ratings понизило международные долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте для Petroleos Mexicanos (Pemex), Федеральной комиссии по электричеству (CFE), Infraestructura Energetica Nova (IEnova) и Cometa Energia после понижения на этой неделе суверенного рейтинга Мексики до "BBB-" с "BBB"», — говорится в сообщении Fitch.
Рейтинги Pemex сейчас находятся в преддефолтном состоянии. Они на три ступени ниже рейтингов страны и определены на уровне ССС-.
На это повлиял спад в мировой нефтегазовой отрасли, предположения Fitch о низких ценах на нефть и «ослабление кредитной связи между Мексикой и Pemex».