«По состоянию на 7 ч. 18 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем», — говорится в материале ведомства.
К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, в том числе три вертолета.
Спасатели тушат лесной пожар в зоне отчуждения с 4 апреля. Из-за ветра он добрался до города Припять и опасных объектов зоны отчуждения. В начале этой недели произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, огонь стало сложно контролировать. Кроме того, огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС. Дождь, который прошел на данной территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее. Однако 16 апреля пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возобновился из-за сильного ветра.