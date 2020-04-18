В зоне Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) продолжается тление травяного настила и пней. Об этом 18 апреля сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

Россия готова помочь Украине потушить пожары в Чернобыльской зоне — Захарова © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк говорится в материале ведомства.

К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, в том числе три вертолета.

Спасатели тушат лесной пожар в зоне отчуждения с 4 апреля. Из-за ветра он добрался до города Припять и опасных объектов зоны отчуждения. В начале этой недели произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, огонь стало сложно контролировать. Кроме того, огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС. Дождь, который прошел на данной территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее. Однако 16 апреля пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возобновился из-за сильного ветра.