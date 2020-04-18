По мнению эксперта, ситуация с коронавирусом должна во многом отрезвить, поэтому Белоруссия и Россия в последствии придут к согласованной политике и сделают серьезные шаги на пути к углублению интеграции.
«Эксперты прогнозируют, что мир движется к большей регионализации и созданию суперрегионов. Других путей геоэкономического развития нет. К этому надо всем серьезно подойти и где-то отбросить свои амбиции. Нужно настраиваться играть на большую перспективу и выиграть в этой гонке. Очевидно, что следующий этап мирового развития охарактеризуется глобальной гонкой между этими суперрегионами, конкуренцией, локализацией в этих суперрегионах новых производственных мощностей и производством инновационных продуктов», — отметил Лущ.
При этом он отметил, что все это должно идти в рамках согласованной политики и по понятным правилам.