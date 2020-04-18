В четверг, 16 апреля, за изменение регламента отдали свои голоса лишь 202 депутата из фракции «Слуга народа».
«Дальше фрагментация будет продолжаться не только по линиям Коломойского и остальных, но и условной группы настроенных на западных кредиторов условных «соросят», они тоже будут гнуть свою линию. Так что это продолжение развала монобольшинства», — рассказал Кирилл Молчанов.
По его словам, теперь для принятия судьбоносных решений Зеленскому и Офису президента придется договариваться с другими фракциями, чтобы добирать голоса.