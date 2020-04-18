Голосование за изменение регламента Верховной Рады показало, что развал монобольшинства в парламенте Украины продолжается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: Запад будет держать Зеленского на коротком поводке © Facebook, Кирилл Молчанов

«Дальше фрагментация будет продолжаться не только по линиям Коломойского и остальных, но и условной группы настроенных на западных кредиторов условных «соросят», они тоже будут гнуть свою линию. Так что это продолжение развала монобольшинства», — рассказал Кирилл Молчанов.

По его словам, теперь для принятия судьбоносных решений Зеленскому и Офису президента придется договариваться с другими фракциями, чтобы добирать голоса.