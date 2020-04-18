Ситуация вокруг эпидемии коронавируса показала, что Грузинская православная церковь оказалась самым мощным институтом в стране. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Политолог Сихарулидзе: Случай с коронавирусом показал, кто в Грузии босс © Sputnik /Vladimir Umikashvili

«Случай с коронавирусом еще раз показал, кто в стране босс. Как ни крути, но церковь оказалась мощнее всех других институтов. Многие считают, что это провал грузинского государства. На самом деле нет. На протяжении тысячелетий церковь стоит во главе борьбы за грузинскую историю. С 326 года церковь является очень важным институтом в Грузии. Поэтому ничего странного в этом нет», — рассказал Сихарулидзе.

Несмотря на запреты, люди продолжают идти в церкви, и власти ничего не могут с этим поделать, объяснил собеседник издания.

Правительство Грузии не желает идти против церкви, когда приближаются выборы. Любое другое правительство в этой ситуации повело бы себя так же, утверждает Арчил Сихарулидзе.