По его словам, в противостоянии между властями страны, которые требуют соблюдать жесткий карантин и не проводить публичные службы в храмах, и церковью побеждает последняя.
«Случай с коронавирусом еще раз показал, кто в стране босс. Как ни крути, но церковь оказалась мощнее всех других институтов. Многие считают, что это провал грузинского государства. На самом деле нет. На протяжении тысячелетий церковь стоит во главе борьбы за грузинскую историю. С 326 года церковь является очень важным институтом в Грузии. Поэтому ничего странного в этом нет», — рассказал Сихарулидзе.
Несмотря на запреты, люди продолжают идти в церкви, и власти ничего не могут с этим поделать, объяснил собеседник издания.
Правительство Грузии не желает идти против церкви, когда приближаются выборы. Любое другое правительство в этой ситуации повело бы себя так же, утверждает Арчил Сихарулидзе.