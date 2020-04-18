Президент Украины Владимир Зеленский обладает достаточным набором полномочий, однако для решительных действий ему не хватает силы воли. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Михеев, отвечая на вопрос, может ли на Украине возникнуть авторитарная система правления

Войти в историю, а не вляпаться. Эксперты об авторитаризме и целях Зеленского © REUTERS, AP/Stringer

«Он может сделать все что угодно. Полномочий у него достаточно. У него просто силы воли не хватает. Он всех боится. Одно дело — рассказывать людям сказки на ночь, но ни с одним из своих оппонентов он не вошел в конфликт. Он обещал посадить Порошенко, разорвать его на куски, ну и что? Уже год прошел, но ничего не случилось и не случится, по-видимому», — считает собеседник издания.

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