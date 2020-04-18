По словам Михеева, авторитаризм опирается на сильную личность или на группу сильных личностей. Однако у президента Зеленского нет способностей к авторитарному управлению.
«Он может сделать все что угодно. Полномочий у него достаточно. У него просто силы воли не хватает. Он всех боится. Одно дело — рассказывать людям сказки на ночь, но ни с одним из своих оппонентов он не вошел в конфликт. Он обещал посадить Порошенко, разорвать его на куски, ну и что? Уже год прошел, но ничего не случилось и не случится, по-видимому», — считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.