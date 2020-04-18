По словам собеседника издания, украинская политическая система не обладает чертами авторитаризма и не может в полной мере считаться демократической.
«С одной стороны, она ограничена разговорами о демократии, с другой — отсутствием реальных харизматичных личностей, которые бы имели способность к авторитарному управлению.
Авторитаризм появляется там, где появляется группа людей, способных к авторитарному лидерству. На Украине этого сегодня нет», — рассказал политолог.
Нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает силы воли для того, чтобы справиться со своими оппонентами, добавил Сергей Михеев.