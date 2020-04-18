Одна из причин неэффективности политической системы на Украине – ее половинчатость. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Михеев

«Ни два ни полтора». Политолог Михеев о политической системе Украины © РИА Новости, Александр Натрускин

«С одной стороны, она ограничена разговорами о демократии, с другой — отсутствием реальных харизматичных личностей, которые бы имели способность к авторитарному управлению.

Авторитаризм появляется там, где появляется группа людей, способных к авторитарному лидерству. На Украине этого сегодня нет», — рассказал политолог.

Нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает силы воли для того, чтобы справиться со своими оппонентами, добавил Сергей Михеев.