Ранее Вашингтон заявил, что думает о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагает также включить в договор КНР.
«Госсекретарь подчеркнул, что любые последующие переговоры по контролю над вооружениями должны быть основаны на представлении президента США Дональда Трампа о трехстороннем соглашении по контролю над вооружениями, которое включает в себя как Россию, так и Китай», — сообщила официальная представительница Госдепа Морган Ортагус.
По ее словам, Лавров и Помпео также обсудили двусторонние отношения, в том числе ситуацию с задержанием граждан США.
Тем временем Пекин заявил, что в переговорах формата СНВ-3 не заинтересован.