В переговорах России и США по контролю над вооружениями также должен принять участие Китай. Об этом глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости 17 апреля

Россия создает систему слежения за соблюдением Вашингтоном Договора о СНВ © РИА Новости, Владимир Смирнов | Перейти в фотобанк

«Госсекретарь подчеркнул, что любые последующие переговоры по контролю над вооружениями должны быть основаны на представлении президента США Дональда Трампа о трехстороннем соглашении по контролю над вооружениями, которое включает в себя как Россию, так и Китай», — сообщила официальная представительница Госдепа Морган Ортагус.

По ее словам, Лавров и Помпео также обсудили двусторонние отношения, в том числе ситуацию с задержанием граждан США.

Тем временем Пекин заявил, что в переговорах формата СНВ-3 не заинтересован.