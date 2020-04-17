В ОГУ имя бывшего главы СБУ не называют, однако известно, что его первым заместителем в 2014 году был Александр Якименко.
«Следственный судья Печерского районного суда Киева применил к бывшему первому заместителю председателя СБУ — руководителю антитеррористического центра при СБУ — меру пресечения в виде содержания под стражей. Экс-правоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение суда об избрании меры пресечения позволит прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемого, а также даст возможность применить процедуру специального предварительного расследования и заочного осуждения. Поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины, он объявлен в розыск.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по состоянию на конец февраля Госбюро расследований (ГБР), которым она руководила, вело 51 дело Майдана.