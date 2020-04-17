Суд в Киеве заочно арестовал по делу Майдана бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины

По делу Майдана подозрение вручили еще одному правоохранителю © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Александр Якименко.

«Следственный судья Печерского районного суда Киева применил к бывшему первому заместителю председателя СБУ — руководителю антитеррористического центра при СБУ — меру пресечения в виде содержания под стражей. Экс-правоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда об избрании меры пресечения позволит прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемого, а также даст возможность применить процедуру специального предварительного расследования и заочного осуждения. Поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины, он объявлен в розыск.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по состоянию на конец февраля Госбюро расследований (ГБР), которым она руководила, вело 51 дело Майдана.