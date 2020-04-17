Созданные в декабре 2019 года Космические силы США (USSF) ставят на вооружение установки, которые должны будут временно глушить коммуникационные сигналы со спутников РФ и КНР в случае возникновения конфликта с участием этих держав, передает Bloomberg 17 апреля

Россия зафиксировала возросшую активность военных спутников США © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк данным агентства, всего USSF планируют получить в течение следующих семи лет не менее 48 подобных установок наземного базирования.

Отмечается, что первая из таких установок, разработанная оборонным подрядчиком L3Harris Technologies Inc., была готова в марте, и USSF уже приняли 16 установок. В то же время идет разработка более современной системы под названием Meadowland, которая должна стать легче и компактнее, а потенциал для модификаций ее программного обеспечения будет значительнее.

Ожидается, что четыре установки Meadowland поступят в вооруженные силы США примерно в октябре 2022 года, а еще 28 установок USSF закажут к декабрю этого года с ожидаемыми сроками поставок с конца 2023 года до начала 2027 года.

В свою очередь подполковник ВС США Стивен Броган заявил, что такие системы постановки помех применяются против спутников связи, а не спутников-ретрансляторов данных и не спутников, ведущих съемки. Он добавил, что эти системы могут быть использованы в начале гипотетического конфликта и их воздействие не создаст мусора из обломков спутников на околоземной орбите.

Ранее ВВС США заявляли, что данные установки могут лишить противника «возможности осуществлять командование и управление, обеспечивать ранее предупреждение и вести пропаганду».

Согласно оценкам разведывательного управления Минобороны, у РФ и КНР меньше спутников, чем у США. По состоянию на конец 2016 года у России имелось на орбите около 40 спутников связи.