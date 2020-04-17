«Тут два параллельных процесса, которые между собой взаимосвязаны косвенно. Безусловно, коронавирус снизил боевую активность, на каком-то этапе даже показалось, что он остановил войну, но мы видим, что, к сожалению, ситуация далека от идеала», — отметил Бизяев.
По мнению политолога, определенный оптимизм внушает произошедший между Киевом и ЛДНР обмен пленными — это говорит о том, что Минский процесс «находится в динамике, а не в застое».
«Но политическая составляющая "Минска", которая является ключевой для решения конфликта, пока что находится в подвешенном состоянии. То есть для того, чтобы состоялась следующая встреча в "нормандском формате", каждой из сторон необходимо "выполнить домашнее задание". В условиях Украины — это имплементация формулы Штайнмайера в законодательство и определение дальнейшей судьбы особого статуса Донбасса», — добавил Бизяев.
Политолог признался, что глобальных прорывов в этих вопросах на сегодняшний день не видит.