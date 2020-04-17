Пандемия коронавируса снизила боевую активность в Донбассе, но ситуация по-прежнему далека от идеала, считает политолог Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Тут два параллельных процесса, которые между собой взаимосвязаны косвенно. Безусловно, коронавирус снизил боевую активность, на каком-то этапе даже показалось, что он остановил войну, но мы видим, что, к сожалению, ситуация далека от идеала», — отметил Бизяев.

Бизяев: Для кардинального прорыва в ситуации в Донбассе нужно перезагрузить идеологию на Украине © Facebook, Руслан Бизяев | Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

«Но политическая составляющая "Минска", которая является ключевой для решения конфликта, пока что находится в подвешенном состоянии. То есть для того, чтобы состоялась следующая встреча в "нормандском формате", каждой из сторон необходимо "выполнить домашнее задание". В условиях Украины — это имплементация формулы Штайнмайера в законодательство и определение дальнейшей судьбы особого статуса Донбасса», — добавил Бизяев.

Политолог признался, что глобальных прорывов в этих вопросах на сегодняшний день не видит.