В пятницу, 17 апреля, в вахтовых поселках на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии был введен карантин в связи с пандемией коронавируса. Ранее у троих работников месторождения был подтвержден COVID-19.
«Добыча и подготовка газа на Чаяндинском месторождении ведутся в штатном режиме», — заявили в «Газпроме».
«Газпром» и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в КНР по «восточному маршруту». Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай.
Поставки по газопроводу «Сила Сибири» начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем).