После введения карантина на Чаяндинском месторождении, которое является основным источником газа для трубопровода «Сила Сибири», добыча и подготовка газа идут в штатном режиме. Об этом пресс-служба «Газпрома» сообщила РИА Новости 17 апреля

«Сила Сибири» и бессилие Украины. Западные СМИ о запуске газопровода из России в Китай © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Добыча и подготовка газа на Чаяндинском месторождении ведутся в штатном режиме», — заявили в «Газпроме».

«Газпром» и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в КНР по «восточному маршруту». Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай.

Поставки по газопроводу «Сила Сибири» начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем).