Белоруссия установила на 90 дней госрегулирование цен на 26 позиций товаров, включая ряд продуктов питания, бутилированную воду, мыло и туалетную бумагу. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале республики 17 апреля

Хроники коронавируса: президент Таджикистана призвал запасаться продуктами на два года © РИА Новости, Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко потребовал от правительства не допустить роста цен на товары, повышенный спрос на которые возник на фоне пандемии нового коронавируса.

«Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь установлен перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами. Всего 26 позиций», — говорится в сообщении.

Так, в перечень вошли свежая рыба (семейство карповых), сливочное масло, пшеничная мука, подсолнечное и рапсовое масло, поваренная пищевая соль, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасные вареные изделия (колбасы вареные, сосиски, сардельки).

Также в этом списке: яйца, мясные и рыбные консервы, сухое молоко, коровье пастеризованное молоко, кефир из коровьего молока, сметана, творог, питьевая вода (расфасованная в емкости), мыло, спички, подгузники, туалетная бумага и другие товары.

Документ также устанавливает размер предельного максимального норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, которая включается в отпускные цены производителей на социально значимые товары. Также определена предельная максимальная надбавка импортера на социально значимые товары в размере 10% и предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей.

Постановление действует в течение 90 дней.