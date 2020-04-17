Одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров» объявил 17 апреля о выходе из антикризисного штаба президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом. Соответствующий документ опубликовала у себя на сайте «Украинская правда»

Обращение на имя Зеленского подписала глава фонда Екатерина Ножевникова. Карантин глазами простых людей, Украина, Одесса. Государство забыло о людях © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Корпорация монстров» занималась сбором денег у одесских бизнесменов, которые затем поступали в распоряжение штаба при Офисе президента.

«Ситуация с подготовкой к пандемии в регионе остается плачевной. На сегодняшний день мы оцениваем уровень готовности медицинских учреждений области к пику пандемии на 30%. В таких условиях я и моя команда не можем уехать из Одессы и постоянно присутствовать в Киеве для содействия работе Антикризисного штаба при Офисе президента», — говорится в тексте обращения.

В этой связи благотворительный фонд попросил освободить его от выполнения текущих задач и переложить его обязанности на другую организацию. Оставшиеся в распоряжении «Корпорации монстров» средства обещают перевести на счета фонда-преемника.