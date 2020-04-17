Дым от лесных пожаров в Чернобыльской зоне накрыл не только юг Украины, но и Белоруссию, восточную Румынию, а также Болгарию. Об этом говорится в докладе французского Института ядерной и радиационной безопасности (IRSN), опубликованном на днях на официальном сайте

По данным ученых, содержание цезия-137 (радиоактивный нуклид химического элемента цезия. — Ред.) в воздухе из-за пожара повысилось, но это не угрожает здоровью людей. Уровень гамма-излучения в местах пожаров также не превысил допустимых значений.

Чернобыльский пожар: как сгорает очередной инвестиционный проект Украины © REUTERS, ANI

В субботу, 4 апреля, в ГСЧС Украины поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. После этого возникали новые очаги горения, несмотря на попытки их ликвидации, огонь добрался до Припяти и опасных объектов зоны отчуждения.

Во вторник, 14 апреля, дождь помог потушить некоторые очаги возгорания, но через сутки ветер раздул их снова.