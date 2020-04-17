На минувшей неделе в США еще 5,245 млн человек обратились с первичными заявками на получение пособия по безработице. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда США 16 апреля

Россия наносит ответный удар. Именно США больше других ощутят на себе экономический кризис © REUTERS, Lee Celano/File Photo | REUTERS, Lee Celano/File Photo | Перейти в фотобанк обратились 22 миллиона 185 тысяч американцев.

В результате за месяц экономика США потеряла все рабочие места, созданные за 12 лет, прошедшие с момента глобального кризиса 2008 года.

При этом экономист ING Джеймс Найтли не исключает, что реальная цифра может быть еще больше, так как, по его мнению, в официальные данные не попадают трудовые мигранты, которые особенно уязвимы перед угрозой увольнения в нынешней обстановке.

Отчетный период Минтруда, завершившийся 12 апреля, станет базой для статистики по безработице за месяц. При этом, по мнению Найтли, уже очевидно, что с учетом 22 миллионов потерянных рабочих мест ее уровень превзойдет рекорд сентября 1945 года, когда без работы в результате демобилизации армии в Европе остались 1,945 миллиона человек.

Несмотря на то, что часть людей все же нашли подработку и не вставали на биржу труда, по предварительным оценкам, число рабочих мест в США сократится на 15 миллионов за апрель, что приведет к скачку безработицы вчетверо — до 14%, прогнозирует эксперт.

Исследование Университетов Аризоны и Вирджинии, основанное на данных в реальном времени, рисует еще более мрачную картину: 20,2% от рабочей силы в возрасте от 18 до 64 лет не имеют заработка.