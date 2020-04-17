Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил правительству заготовить двухлетний запас продуктов для каждой семьи в стране в связи распространением коронавируса. Об этом он заявил на внеочередном заседании правительства республики, передает издание «Азия-плюс» в пятницу, 17 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк обсуждались на заседании, — поддержка уязвимых слоев населения, налоговые послабления, льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, а также регулирование цен на продовольственные товары и поддержка уязвимых слоев населения.

Глава государства поручил собрать двухлетний запас продовольственных продуктов на каждую семью в Таджикистане, а также создать теплицы на президентских землях и приусадебных участках.

Бюджетные средства Рахмон попросил расходовать экономно, но при этом выплачивать зарплату работникам социальной сферы, пенсии и пособия в полной мере.

Кроме того, президент призвал увеличить производство и заготовку муки, риса и растительного масла.

Отмечается, что в Таджикистане пока не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом.