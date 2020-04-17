Среди мер, которые обсуждались на заседании, — поддержка уязвимых слоев населения, налоговые послабления, льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, а также регулирование цен на продовольственные товары и поддержка уязвимых слоев населения.
Глава государства поручил собрать двухлетний запас продовольственных продуктов на каждую семью в Таджикистане, а также создать теплицы на президентских землях и приусадебных участках.
Бюджетные средства Рахмон попросил расходовать экономно, но при этом выплачивать зарплату работникам социальной сферы, пенсии и пособия в полной мере.
Кроме того, президент призвал увеличить производство и заготовку муки, риса и растительного масла.
Отмечается, что в Таджикистане пока не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом.