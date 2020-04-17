Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль виртуально отправится с рабочим визитом в Германию и «встретится» с канцлером Ангелой Меркель. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Меркель наступила украинцам на святое © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк состоится 20 апреля. Провести переговоры онлайн было решено из-за эпидемиологической ситуации в мире.

«Шмыгаль говорит, что станет обсуждать финансовую поддержку украинских реформ. Проще говоря, будет выпрашивать деньги. Для такого не обязательно куда-то и ехать, между прочим. По скайпу даже сподручней клянчить, не так неловко, как при личной встрече. Хотя, конечно, это дело вкуса», — говорится в сообщении.

Ранее официальный Киев попросил Германию, Францию и Россию собраться на саммит «нормандской четверки». Вариант проведения встречи онлайн пока не обсуждался, но при согласии четырех сторон он вполне возможен, отмечают в украинском МИДе.