Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский потребовал от работников отказаться от посещения церквей на праздники, иначе обещает отправлять их в отпуск. Об этом на днях он написал в Facebook

Ночь простоять да день продержаться. Как Украина в карантине будет встречать Пасху © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Работников «Укрпочты», которые решат посетить церковь, Смелянский рекомендует отправлять в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск сроком на две недели, чтобы в условиях самоизоляции убедиться в том, что они здоровы.

Также Смелянский оставляет за собой право не выплачивать сумму, предусмотренную на случай заражения коронавирусом, если будет доказан факт заражения во время пасхальных массовых мероприятий.