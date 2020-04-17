«Я не имею права запретить вам идти в церковь. Но я имею право (моральное) очень вас попросить не делать этого и встретить Пасху дома… Каждый сотрудник почты из желанного гостя может невольно стать носителем опасного вируса», — отметил он.
Работников «Укрпочты», которые решат посетить церковь, Смелянский рекомендует отправлять в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск сроком на две недели, чтобы в условиях самоизоляции убедиться в том, что они здоровы.
Также Смелянский оставляет за собой право не выплачивать сумму, предусмотренную на случай заражения коронавирусом, если будет доказан факт заражения во время пасхальных массовых мероприятий.