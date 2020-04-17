Дубинский считает, что законопроект поддержали депутаты, которые контролируются Сергеем Левочкиным, а Поворозник, по его данным с Левочкиным сотрудничают и продвигают коррупцию на киевских стройках.
«Почему часть ОПЗЖ в лице депутатов Левочкина проголосовала за антиконституционные узурпаторские изменения в регламент? Потому что задержанный (на самом деле Поворозник задержан не был — ред.) так удачно в канун голосования на взятке СБУ-шниками первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник — человек Левочкина», — написал депутат.
По его словам, дело против Поворозника теперь могут закрыть.