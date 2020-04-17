Депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» Александр Дубинский считает, что часть фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» проголосовала за проект закона, который фактически отменяет возможность рассмотрения многотысячных поправок, чтобы защитить замглавы КГГА Николая Поворозника. Свое мнение он выразил 16 апреля у себя в Facebook

«Столичный кейс» Зеленского. Что стоит за информацией о задержании зама Кличко © Facebook, Mykola Povoroznyk Сергеем Левочкиным, а Поворозник, по его данным с Левочкиным сотрудничают и продвигают коррупцию на киевских стройках.

«Почему часть ОПЗЖ в лице депутатов Левочкина проголосовала за антиконституционные узурпаторские изменения в регламент? Потому что задержанный (на самом деле Поворозник задержан не был — ред.) так удачно в канун голосования на взятке СБУ-шниками первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник — человек Левочкина», — написал депутат.

По его словам, дело против Поворозника теперь могут закрыть.