Он рассказал, что после того, как в Киево-Печерской лавре по распоряжению мэра столицы Виталия Кличко было начато полное тестирование на COVID-19, он тоже сдал ПЦР-тест. Также епископ заявил, что после объявления в Академии карантина, он старался придерживаться всех его правил, однако мог стать невольным источником заражения других людей.
«И именно об этом сейчас переживаю. Потому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения», — написал он, отметив, что у него нет никаких признаков острого респираторного заболевания.