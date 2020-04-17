Ректор Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерской лавре, епископ Сильвестр (Стойчев) заболел COVID-19, что подтвердили результаты анализов. Об этом 17 апреля иерарх сообщил в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Виталия Кличко было начато полное тестирование на COVID-19, он тоже сдал ПЦР-тест. Также епископ заявил, что после объявления в Академии карантина, он старался придерживаться всех его правил, однако мог стать невольным источником заражения других людей.

«И именно об этом сейчас переживаю. Потому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения», — написал он, отметив, что у него нет никаких признаков острого респираторного заболевания.