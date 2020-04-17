Женщина с недействительными документами родила в Днепропетровской области, после чего приехала в Херсонскую область в поисках отца ребенка, и не найдя мужчину, решила уйти жить в лес. Об этом на днях сообщила полиция области

«С 42-летней матерью и ее новорожденной дочкой, которой в то время было всего 13 дней, было все хорошо. Женщина не имела свидетельства о рождении ребенка. По ее словам, рожала она в Покрове Днепропетровской области, а в Высокополье приехала якобы к отцу своей дочери, но не нашла его, поэтому пошла жить в лес», — сообщили в полиции.

Женщина плохо шла на контакт, ничего о себе не рассказывала, а документы у нее оказались просроченными. Ее вместе с ребенком доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.