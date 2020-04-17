Украинские правоохранители утверждают, что задержанный, имя которого не раскрывается, является уроженцем Донецка, к ополчению он присоединился в 2014 году.
Ему приписывают службу в разведывательно-диверсионном подразделении батальона Казачьего союза «Область войска Донского», который принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии в Донбассе. После этого ополченец якобы воевал в составе 1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР.
Два года назад, полагают следователи СБУ, он прибыл на территорию Украины, успел пожить в Киеве и Харькове, после чего осел в Одессе, где раздобыл себе поддельные документы, умело скрываясь от украинских правоохранителей.
Сообщается, что при задержании дончанин оказал сопротивление, при обыски в его доме якобы были найдены уличающие его документы и файлы на компьютере и смартфоне.
Мужчине предъявили подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).