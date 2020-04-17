Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях провело в Одессе спецоперацию по задержанию бывшего ополченца Донецкой Народной Республики. Подробности 17 апреля опубликовало на своей сайте украинское информагентство Контекст-Причерноморье со ссылкой на прокуратуру Одесской области

Украинские правоохранители утверждают, что задержанный, имя которого не раскрывается, является уроженцем Донецка, к ополчению он присоединился в 2014 году. В Крыму шестую годовщину создания народного ополчения отметили его реконструкцией © РИА Новости, Макс Ветров | Перейти в фотобанк

Ему приписывают службу в разведывательно-диверсионном подразделении батальона Казачьего союза «Область войска Донского», который принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии в Донбассе. После этого ополченец якобы воевал в составе 1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР.

Два года назад, полагают следователи СБУ, он прибыл на территорию Украины, успел пожить в Киеве и Харькове, после чего осел в Одессе, где раздобыл себе поддельные документы, умело скрываясь от украинских правоохранителей.

Сообщается, что при задержании дончанин оказал сопротивление, при обыски в его доме якобы были найдены уличающие его документы и файлы на компьютере и смартфоне.

Мужчине предъявили подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).