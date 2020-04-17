Министерство развития экономики Украины прогнозирует, что валовой внутренний продукт страны в 2020 году сократится на 4,2%. Об этом 17 апреля сказано в обновленном прогнозе «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии»

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