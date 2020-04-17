«По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать достаточно глубокое падение в 2020 году — на 4,2%. В 2020 году ускорятся инфляционные процессы — до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году», — сказано в сообщении.
При этом уже в 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%. В расчете декабрь к декабрю предыдущего года инфляция замедлится до 5,9%. Наибольшая угроза для экономического восстановления на Украине, по мнению экспертов, заключается в длительности и усилении внутренних карантинных мероприятий.