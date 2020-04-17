Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ об использовании названия города «Ворошиловград» наряду с названием «Луганск». Об этом он сообщил в своем Twitter в пятницу, 17 апреля

«Учитывая мнение трудящихся…». Как Луганск дважды становился Ворошиловградом © commons.wikimedia.org, Gorri2 Климента Ворошилова. В Луганске есть даже конная статуя Ворошилова — напротив здания горсовета. В 1990-х годах город снова был переименован в Луганск.

«Подписал указ «Об использовании наименования «город Ворошиловград». С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, и в памятные даты ВОВ будет символично вспоминать об этом. Наша обязанность — хранить историю нашей Отчизны и передавать ее потомкам», — написал Пасечник.

В указе отмечается, что название «Ворошиловград» наряду с «Луганском» будет использоваться три раза в году — в День Победы (9 мая), в День начала Великой Отечественной войны (22 июня) и в День освобождения Луганска от фашистов (14 февраля).