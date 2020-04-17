Столица ЛНР, город Луганск, в 1970 году получила новое название — Ворошиловград, в честь одного из первых маршалов Советского Союза Климента Ворошилова. В Луганске есть даже конная статуя Ворошилова — напротив здания горсовета. В 1990-х годах город снова был переименован в Луганск.
«Подписал указ «Об использовании наименования «город Ворошиловград». С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, и в памятные даты ВОВ будет символично вспоминать об этом. Наша обязанность — хранить историю нашей Отчизны и передавать ее потомкам», — написал Пасечник.
В указе отмечается, что название «Ворошиловград» наряду с «Луганском» будет использоваться три раза в году — в День Победы (9 мая), в День начала Великой Отечественной войны (22 июня) и в День освобождения Луганска от фашистов (14 февраля).