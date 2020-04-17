Хорошо относящихся к РФ украинцев стало больше, а россияне стали хуже относиться к Украине. Об этом 17 апреля сообщается в социсследовании КМИС и «Левада-центра»

В ходе исследования украинцам, как и раньше, задавался вопрос «Как Вы в целом сейчас относитесь к России?», а россиянам — «Как Вы в целом сейчас относитесь к Украине?».

За весь период наблюдений с 2008 года (кроме сентября 2019 года) украинцы лучше относились к РФ, чем россияне к Украине. Лишь в сентябре 2019 года отношение россиян к Украине было несколько лучше (56% против 54%).

Украинцы честно признались, что пойдут в церкви на Пасху святить куличи — опрос © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

КМИС проводил опрос общественного мнения с 8 по 18 февраля 2020 года методом личного интервью 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, среди людей старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%. «Левада-центр» проводил опрос по репрезентативной выборке 1600 человек среди россиян в возрасте 18 лет и старше, в период с 23 по 29 января 2020 года. Статистическая погрешность при выборке 1603 человек не превышает 3,4%.