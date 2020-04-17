Власти Молдавии планируют начать снимать ограничения, принятые из-за пандемии коронавируса, с конца апреля. Об этом заявил президент республики Игорь Додон 17 апреля в прямом эфире на своей странице Facebook

«Если сохранится нынешняя положительная тенденция снижения количества зараженных COVID-19, то в конце следующей недели мы можем говорить об отмене запрета на работу некоторых предприятий малого и среднего бизнеса», — заявил глава государства.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Второй этап снятия ограничений — когда закончится режим чрезвычайного положения, 15 мая. После этого, на третьем этапе, мы рассматриваем возможность возобновления работы школ и детских садов. И только на четвертом этапе может идти речь о снятии ограничений на проведение массовых мероприятий. Когда это случится — никто не знает, так как риск заражения коронавирусом никуда не исчезает, мы должны ответственно подходить к этому», — заявил президент.

Он также отметил, что в ближайшее время будет разработан план поэтапного выхода из режима ЧС.

Согласно последним данным, в Молдавии коронавирус диагностирован у 2154 человек, 54 скончались, 276 выздоровели.