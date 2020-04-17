«Если сохранится нынешняя положительная тенденция снижения количества зараженных COVID-19, то в конце следующей недели мы можем говорить об отмене запрета на работу некоторых предприятий малого и среднего бизнеса», — заявил глава государства.
Додон также напомнил, что с 27 апреля должны выйти на работу государственные служащие. Тогда же, по его словам, на первом этапе снятия ограничений, могут возобновить работу ряд ресторанов, кафе и некоторые рынки.
«Второй этап снятия ограничений — когда закончится режим чрезвычайного положения, 15 мая. После этого, на третьем этапе, мы рассматриваем возможность возобновления работы школ и детских садов. И только на четвертом этапе может идти речь о снятии ограничений на проведение массовых мероприятий. Когда это случится — никто не знает, так как риск заражения коронавирусом никуда не исчезает, мы должны ответственно подходить к этому», — заявил президент.
Он также отметил, что в ближайшее время будет разработан план поэтапного выхода из режима ЧС.
Согласно последним данным, в Молдавии коронавирус диагностирован у 2154 человек, 54 скончались, 276 выздоровели.